В Фанагории обнаружили детскую спальню хазарского периода

Ученые в ходе раскопок средневековой Фанагории обнаружили в слоях VI века остатки хозяйственного комплекса, который, предположительно, мог использоваться при кафедральном соборе. О находках рассказал руководитель Фанагорийской экспедиции, сотрудник Института археологии РАН Владимир Кузнецов.

По его словам, исследователи выяснили, что в хазарский период в городе строили большие дома, количество комнат в которых достигало пяти-шести. Ранее считалось, что хазарские города на Тамани состояли из небольших домиков с одной-двумя комнатами. Однако экспедиция показала, что в среднем дома были не менее ста квадратных метров. В одном из таких домов ученые обнаружили даже спальню ребенка.

Кузнецов также рассказал о возможных причинах гибели города. Раскопки показали, что в один момент жители Фанагории неожиданно разом ее покинули, при этом оставив все вещи в домах. Однако археологи обнаружили 16 скелетов людей, погибших насильственной смертью - у некоторых из них были пробиты черепа. Ученые полагают, что город был захвачен врагами. В ходе нападения сопротивлявшихся убили, а остальных увели в рабство.

Обложка: фонд Олега Дерипаски «Вольное дело»