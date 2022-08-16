В Эстонии заявили, что не станут сносить советские памятники
В Эстонии заявили, что не станут сносить советские памятники. Вместо этого монументы после демонтажа разместят в музеях.
«Советские мемориалы, обладающие исторической ценностью, перенесут в музеи, они не будут снесены», - заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
Она отметила, что власти страны «прикладывают все возможные усилия для сохранения [данных] памятников», чтобы будущие поколения могли «выучить болезненные уроки.
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