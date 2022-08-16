В Эстонии могут лишить вида на жительство иностранцев, которые выступают против демонтажа советских памятников

В Эстонии могут лишить вида на жительство иностранцев, которые выступают против демонтажа советских памятников. Об этом заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

«Если кто-либо из иностранцев, находящихся в Эстонии на основании ВНЖ, решит противодействовать переносу советских памятников, то [соответствующий документ данного лица] будет аннулирован», - заявил министр.

Он также отметил, что закон предусматривает лишение вида на жительство тех людей, которые «представляют угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии», передает газета Postimees. Рейнсалу добавил, что «раньше уже были случаи, когда полиция аннулировала вид на жительство».

Обложка: Александр Чиженок, Коммерсантъ