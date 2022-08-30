В Екатеринбурге появится историческая вокзальная платформа

Возле старого железнодорожного вокзала Екатеринбурга до конца сентября появится платформа «Екатеринбург I Исторический». Таким образом будет восстановлена транспортная функция вокзала – туристы смогут попасть через него на посадку в ретро-поезд до верхней Пышмы.

«Свердловская магистраль ведет реконструкцию тупикового железнодорожного пути у здания первого вокзала Екатеринбурга. Вдоль здания, со стороны станции Екатеринбург-Пассажирский, строится посадочная платформа, от которой будет отправляться туристический ретро-поезд "Уральский экспресс" в Верхнюю Пышму. Платформа получит название "Екатеринбург I Исторический", а старый железнодорожный вокзал вновь начнет выполнять свою историческую - транспортную - функцию. Через него туристы будут проходить на платформу для посадки в ретро-поезд», - сообщили в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД.

Сейчас ведется укладка покрытия платформы. На платформе для создания аутентичной атмосферы будут оборудованы навесы с резными металлическими опорами, выполненными под старину, передает ТАСС.

Обложка: СвЖД