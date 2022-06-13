В Екатеринбурге освятили памятник подданным Николая II

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге открыли памятник четырем подданным Николая II. Как сообщили в епархии, торжественно освятил монумент митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На мемориале высотой четыре метра изображены князь Василий Долгоруков, генерал-лейтенант Илья Татищев, матрос Климентий Нагорный и боцманмат Иван Седнев. Стелу с рельефными изображениями царских офицеров и матросов изготовили по эскизам сестер Ново-Тихвинского монастыря.

По словам митрополита, они разделили с царской семьей все тяготы заключения “по велению своих сердец”.

“Как и святые царственные страстотерпцы, они были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. Только за то, что до конца исполнили вот эту присягу“, - отметил он.

Позже их похоронили на кладбище Ново-Тихвинского монастыря. Уточняется, что их могилы пока не найдены.

“Сестры обители по крупицам собирают историю жизни, заточения и гибели героев и мучеников. Создание символического монумента - важный шаг по увековечению их памяти", - подчеркнул митрополит.

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