В Екатеринбурге к 300-летию города планируют установить бюсты Петра I и Екатерины I
В Историческом сквере Екатеринбурга планируют к 2023 году установить парные бюсты Петра I и Екатерины I. Это приурочат к 300-летию города, сообщает ТАСС.
«В рамках подготовки к 300-летию основания города Екатеринбурга разработаны эскизные проекты и рабочая документация: <…> По установке парных бюстов Петра I и Екатерины I в Историческом сквере. <…> При наличии финансирования в 2023 году работы будут завершены ко Дню города», - сообщили в администрации города.
В мэрии отметили, что на реализацию проекта необходимо 21,1 млн рублей.
Обложка: kulturologia.ru
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