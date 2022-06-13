В Екатеринбурге к 300-летию города планируют установить бюсты Петра I и Екатерины I

В Историческом сквере Екатеринбурга планируют к 2023 году установить парные бюсты Петра I и Екатерины I. Это приурочат к 300-летию города, сообщает ТАСС.

«В рамках подготовки к 300-летию основания города Екатеринбурга разработаны эскизные проекты и рабочая документация: <…> По установке парных бюстов Петра I и Екатерины I в Историческом сквере. <…> При наличии финансирования в 2023 году работы будут завершены ко Дню города», - сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что на реализацию проекта необходимо 21,1 млн рублей.

Обложка: kulturologia.ru