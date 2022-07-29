В Дрездене отказались сносить советский памятник
В администрации Дрездена заявили, что не планируют сносить установленный в городе памятник советским солдатам. Местные власти намерены «контекстуализировать» монумент.
Бургомистр города по вопросам культуры и туризма Аннекатрин Клепш заявила, что снос мемориала невозможен «по закону, по соображениям охраны памятников». Вместо демонтажа рядом с монументом разместят информационную панель с QR-кодом, отсылающим посетителей к истории, сообщает газета Die Welt.
«Я думаю, что это хороший способ справиться с противоречивыми памятниками», - отметила Клепш.
Обложка: wikimapia.org
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