В древней японской керамике нашли следы тараканьей кладки
Археологи изучили найденную в Японии керамику периода Дзёмон, возраст которой составляет 4-5,3 тыс. лет. В пяти артефактах ученые обнаружили следы тараканьей кладки (оотеки).
Исследователи пришли к выводу, что оотеки с керамики похожи на кладку дымчатых и субтропических тараканов с юга Японии. Отмечается, что последние не обитают в человеческих домах и встречаются только в полях.
Также ученые заключили, что, вопреки бытующему мнению, дымчатые тараканы не были завезены в Японию в XVIII–XIX веках с юга Китая, а оказались там гораздо раньше – предположительно, в эпоху палеолита. Поэтому следы на древней керамике могли принадлежать именно им, передает Journal of Archaeological Science: Reports.
Обложка: Journal of Archaeological Science: Reports
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