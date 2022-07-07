В "Доме Дворжецкого" в Омске произошел пожар
В Омске произошел пожар в здании, которое является памятником культуры и истории регионального значения "Дом Дворжецкого" начала XX века.
Площадь возгорания составила около 100 м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В 11:30 (08:30 мск) пожар ликвидировали. В тушении было задействовано семь пожарных автомобилей, 31 человек личного состава, уточнили в ведомстве.
Здание было построено в 1900-1910 годах. Во время Великой Отечественной войны здесь размещалось общежитие для актеров Театра имени Евгения Вахтангова. Позже в доме жила семья советского актера Вацлава Дворжецкого.
В 2019 году горсовет Омска начал сдавать здание, которое находится в аварийном состоянии, по льготной цене при условии, что арендатор отреставрирует строение.
В Минкультуры Омской области уточнили, что объект культурного наследия "Доходный дом в стиле модерн, 1900-1910 годов" передали по договору аренды в сентябре 2021 года микрокредитной компании "Капитал", которая несет ответственность за техническое состояние здания и соблюдение требований безопасности. В ведомстве заверили, что составят акт причинения вреда зданию, а заключение о причинах пожара будет предоставлено МЧС по Омской области.
Обложка: proza.ru/Светлана Шакула
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