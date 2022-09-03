В ДНР завершились работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила

В Шахтерском районе ДНР завершились работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила. На восстановление монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, потребовалось 90 дней.

К работе были привлечены специалисты Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества. Восстановлением памятника занимались 70 военных строителей, 12 единиц техники и волонтеры из 18 российских регионов.

За три месяца удалось полностью восстановить исторический облик мемориала, а также установить три новых пилона, посвященные современным защитникам Донбасса, сообщили в Донецком агентстве новостей.

Обложка: РВИО