В ДНР завершились работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила
В Шахтерском районе ДНР завершились работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила. На восстановление монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, потребовалось 90 дней.
К работе были привлечены специалисты Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества. Восстановлением памятника занимались 70 военных строителей, 12 единиц техники и волонтеры из 18 российских регионов.
За три месяца удалось полностью восстановить исторический облик мемориала, а также установить три новых пилона, посвященные современным защитникам Донбасса, сообщили в Донецком агентстве новостей.
Обложка: РВИО
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