В ДНР в День памяти и скорби призвали сохранить память о Великой Отечественной войне
Глава ДНР Денис Пушилин в День памяти и скорби заявил, что залогом свободы современного поколения является сохранение памяти о каждом погибшем во время Великой отечественной войны.
«22 июня - особый день в истории нашего народа. Мы вспоминаем всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто отдал свои жизни, противостоя врагу. Мы вспоминаем узников концентрационных лагерей и всех убитых фашистами. Наш долг - помнить о каждом погибшем в дни Великой Отечественной войны, помнить о наших дедах и прадедах. Это не просто наша обязанность, это залог нашего выживания, нашей свободы», - считает Пушилин.
Он добавил, что сегодня вновь ведется борьба за свободу и будущее новых поколений. «И враг нам знаком. Мы уже побеждали его под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге, гнали из Донецка и Харькова, уничтожали в Одессе и Киеве. Уничтожим и в этот раз», - заключил Пушилин.
Обложка: Константин Михальчевский / РИА Новости
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России