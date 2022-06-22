В ДНР в День памяти и скорби призвали сохранить память о Великой Отечественной войне

Глава ДНР Денис Пушилин в День памяти и скорби заявил, что залогом свободы современного поколения является сохранение памяти о каждом погибшем во время Великой отечественной войны.

«22 июня - особый день в истории нашего народа. Мы вспоминаем всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто отдал свои жизни, противостоя врагу. Мы вспоминаем узников концентрационных лагерей и всех убитых фашистами. Наш долг - помнить о каждом погибшем в дни Великой Отечественной войны, помнить о наших дедах и прадедах. Это не просто наша обязанность, это залог нашего выживания, нашей свободы», - считает Пушилин.

Он добавил, что сегодня вновь ведется борьба за свободу и будущее новых поколений. «И враг нам знаком. Мы уже побеждали его под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге, гнали из Донецка и Харькова, уничтожали в Одессе и Киеве. Уничтожим и в этот раз», - заключил Пушилин.

Обложка: Константин Михальчевский / РИА Новости