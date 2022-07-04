В Дербенте нашли печать сасанидской эпохи

В Дербенте археологи обнаружили печать сасанидской эпохи, которая датируется V-VI веками. О находке рассказал глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

«Прямо сейчас в ходе археологических раскопок на участке строительства ландшафтного парка между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы" найдена сасанидская печать царей Дербента (V-VI веков)», - сообщил Пирмагомедов.

Он добавил, что артефакт является еще одним подтверждением "великого исторического наследия нашего древнего города".

Обложка: Telegram-канал Рустамбека Пирмагомедова