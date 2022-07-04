В Дербенте нашли печать сасанидской эпохи
В Дербенте археологи обнаружили печать сасанидской эпохи, которая датируется V-VI веками. О находке рассказал глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
«Прямо сейчас в ходе археологических раскопок на участке строительства ландшафтного парка между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы" найдена сасанидская печать царей Дербента (V-VI веков)», - сообщил Пирмагомедов.
Он добавил, что артефакт является еще одним подтверждением "великого исторического наследия нашего древнего города".
Обложка: Telegram-канал Рустамбека Пирмагомедова
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