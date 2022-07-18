В Дании обнаружили курган и гробницу Каменного века

В Дании на полуострове Ютландия обнаружили курган и гробницу Каменного века. Вскрыть захоронение пока не удалось.

«Мы нашли как большую каменную гробницу, также называемую мегалитом, так и длинный курган», - рассказал Исторического музея в городе Орхус, археолог Мартин Крог Нильсен.

Находка выглядит как 15-метровая земляная насыпь, под которой расположено укрытое камнями захоронение. Точный возраст гробницы получится определить только после вскрытия, для которого необходимо получить разрешение властей на продолжение работ. По предположительным оценкам ученых, находка датируется Каменным веком, сообщает Jyllands-Posten.

Обложка: Fotolia / uhotti