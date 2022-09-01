В дагестанском селении Хрюг восстановят древний минарет
В дагестанском селении Хрюг восстановят древний минарет Джума-Мечети. Он был разрушен в результате землетрясения в 1966 году.
«Древний минарет Джума-мечети в селении Хрюг будет восстановлен. <...> В ближайшее время будут проведены противоаварийные работы, после чего начнется реставрация памятника культуры», - рассказали в пресс-службе главы Дагестана.
Минарет был возведен в 1637 - 1638 годах, его построили на средства местного общественного и духовного деятеля Бабы Нуруллаха. Сейчас минарет высотой 22 метра является памятником культуры.
Обложка: пресс-служба Агентства по охране культурного наследия РД
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