В дагестанском селении Хрюг восстановят древний минарет

В дагестанском селении Хрюг восстановят древний минарет Джума-Мечети. Он был разрушен в результате землетрясения в 1966 году.

«Древний минарет Джума-мечети в селении Хрюг будет восстановлен. <...> В ближайшее время будут проведены противоаварийные работы, после чего начнется реставрация памятника культуры», - рассказали в пресс-службе главы Дагестана.

Минарет был возведен в 1637 - 1638 годах, его построили на средства местного общественного и духовного деятеля Бабы Нуруллаха. Сейчас минарет высотой 22 метра является памятником культуры.

Обложка: пресс-служба Агентства по охране культурного наследия РД