В дагестанском ауле Гамсутль могут создать природный музей-заповедник
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, Минкульт и Министерство туризма региона рассматривают возможность создания историко-культурного и природного музея-заповедника на территории древнего аула Гамсутль Гунибского района.
«Остро стоит вопрос не только сохранения архитектуры поселения, но и безопасности посетителей. Обозначенные проблемы не могут быть решены отдельными точечными действиями и требуют комплексного подхода. Как один из возможных вариантов Минтуризм Республики Дагестан, Минкультуры Республики Дагестан и Дагнаследие совместно прорабатывают вопрос создания на территории Гамсутля историко-культурного и природного музея-заповедника», - сообщили в пресс-службе Дагнаследия.
Сейчас на территории поселения располагаются два объекта культурного наследия конца XVII - начала XVIII вв., которые входят в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Это «Дом – башня» на северной стороне села и «Башня» на южной окраине. Также в перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Республики Дагестан включен объект «Надгробие, XIX в.».
«В настоящее время завораживающий своими видами и стариной Гамсутль привлекает множество туристов, подвергается как природному, так и антропогенному воздействию», - отметили в Дагнаследии.
Обложка: министерство туризма Дагестана
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