В Чувашии открыт мемориал «Строителям безмолвных рубежей»
Открытие мемориала приурочено к началу работы II Всероссийского форума городов трудовой доблести. Каждая из 38 металлических стел символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории Чувашии. Они были возведены в тяжелейших зимних условиях менее чем за три месяца 1941 года. Казанский обвод и Сурский рубеж являлись частью общей линии обороны на случай потери Москвы.
«2 июля открывается очередная Стела трудовой доблести в Саратове. Эта программа носит беспрецедентный характер: мы открываем похожие, но персонализированные стелы во всех городах трудовой доблести нашей страны», - отметил помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Проект памятника в селе Байгулово в Чувашии разработал архитектор Константин Фомин, выигравший соответствующий конкурс Российского военно-исторического общества. Это первый в России мемориал, посвящённый трудовому подвигу граждан СССР в 1941-1945 гг., пишет ТАСС. Рядом с памятником планируется построить интерактивный музей, рассказывающий об истории Великой Отечественной.
Обложка: Народное телевидение Мордовии
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