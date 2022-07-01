В Чувашии открыт мемориал «Строителям безмолвных рубежей»

Открытие мемориала приурочено к началу работы II Всероссийского форума городов трудовой доблести. Каждая из 38 металлических стел символизирует 10 км оборонительных сооружений, построенных на территории Чувашии. Они были возведены в тяжелейших зимних условиях менее чем за три месяца 1941 года. Казанский обвод и Сурский рубеж являлись частью общей линии обороны на случай потери Москвы.

«2 июля открывается очередная Стела трудовой доблести в Саратове. Эта программа носит беспрецедентный характер: мы открываем похожие, но персонализированные стелы во всех городах трудовой доблести нашей страны», - отметил помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Проект памятника в селе Байгулово в Чувашии разработал архитектор Константин Фомин, выигравший соответствующий конкурс Российского военно-исторического общества. Это первый в России мемориал, посвящённый трудовому подвигу граждан СССР в 1941-1945 гг., пишет ТАСС. Рядом с памятником планируется построить интерактивный музей, рассказывающий об истории Великой Отечественной.

Обложка: Народное телевидение Мордовии