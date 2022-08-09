В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Санкт-Петербурге пройдет ряд памятных мероприятий
В День окончания битвы за Ленинград традиционный полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвели ветераны Раиса и Моисей Уман. Кроме того, в городе запланирован ряд памятных мероприятий.
«Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в День окончания Ленинградской битвы произвели Раиса Павловна и Моисей Семенович Уман, которые вместе уже более 70 лет. Она - ветеран Великой Отечественной войны. Он - труженик тыла, летчик, полковник в отставке, ветеран военной службы», - рассказали в городском комитете по социальной политике.
Памятные мероприятия, посвященные Дню окончания битвы за Ленинград начались с самого утра. В этот день в Санкт-Петербурге пройдут круглые столы с участием экспертов, тематические лекции, кинопоказы и литературные вечера. Ночью петербургское небо осветят "Лучи Победы" - прожекторы мощностью по 3 000 Вт, размещенные по обеим сторонам Московского проспекта, зажгутся у Мемориала героическим защитникам Ленинграда. Также всероссийская патриотическая акция "Лучи Победы" пройдет в городах воинской славы Колпино, Кронштадте, Ломоносове, передает ТАСС.
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