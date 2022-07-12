В Челябинской области мужчина случайно нашел артефакты возрастом 2,5 тыс. лет
В Челябинской области местный житель случайно обнаружил на берегу озера Окункуль два металлических котла сарматской культуры. Возраст находок оценивается в 2,5 тыс. лет.
Отмечается, что житель поселка Черкаскуль передал артефакты в Государственный исторический музей Южного Урала. «Научные сотрудники музея <…> испытали удивление и шок от первого взгляда на находки. <…> В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена - сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре», - сообщили в пресс-службе музея.
То, что котлы относятся именно к сарматской культуре, удалось определить благодаря их внешнему виду. «Есть ряд признаков, указывающий, что котел сарматский: конусообразная или рюмкообразная ножка, шнурообразное внешнее украшение, характерные ручки. Эти предметы уникальные - каждым котлом племя дорожило, это большая ценность», - рассказали в музее.
Теперь находки ожидает реставрация, которая продлится не менее полугода, передает ТАСС. В следующем году планируется выставка, посвященная металлургии на Южном Урале, и есть вероятность, что уже на ней можно будет познакомиться с этими уникальными предметами.
Обложка: пресс-служба музея
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