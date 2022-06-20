В Чехии почтили память жителей уничтоженной нацистами деревни

В Чехии 19 июня прошла церемония почтения памяти жителей уничтоженной нацистами 80 лет назад деревни Лежаки. Мероприятие состоялось на месте, где располагалось поселение, сообщает Чешское телевидение.

Люди принесли к центральному памятнику мемориального комплекса венки и живые цветы. Церемонию посетили и представители высшего руководства Чехии, а также ветеранских и общественных организаций страны.

В ходе мероприятия была отмечена важность передачи новым поколениям памяти о трагедии жителей сожженной нацистами деревни Лежаки, чтобы люди не забывали ужасы войны.

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