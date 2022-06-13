В Чехии почтили память убитых нацистами жителей деревни под Прагой
В Чехии 12 июня прошли мероприятия, связанные с 80-летием варварского уничтожения нацистами деревни Лидице в 20 км северо-западнее Праги. Главная траурная церемония состоялась на месте этого населенного пункта, который был стерт с лица земли 10 июня 1942 года.
В мероприятии на месте Лидице принял участие премьер-министр Чехии Петр Фиала, спикеры обеих палат парламента республики, церковные иерархи, ветераны, а также лидеры политических партий и общественных организаций. Они возложили цветы к памятному мемориалу жертвам нацизма, сообщает ТАСС.
Обложка: Vasek Kadlec
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