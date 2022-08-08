В Чехии на памятнике павшим воинам неизвестный нарисовал российские флаги
В чешском городе Пржибыслав на памятнике павшим в Первой и Второй мировых войнах появились российские флаги, нарисованные разноцветным мелом.
Пять нарисованных флагов на постаменте сооруженного в 1948 году памятника в воскресенье заметил мэр Пржебыслава Мартин Камарад. Отмечается, что городские власти в марте сняли с него скульптуру державшего в руках автомат красноармейца.
Инцидент охарактеризовали как акт вандализма и порчу чужого имущества. К расследованию случившегося приступила полиция, передает газета Mlada fronta Dnes.
Обложка: Ben Skala, Benfoto/Wikimedia Commons
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