В центре Москвы нашли артефакты XVII - XVIII веков

В центре Москвы недалеко от улицы Сретенка ученые обнаружили артефакты XVII - XVIII веков. Предполагается, что находки относятся к Пушкарской слободе, которая находилась на этом месте несколько веков назад.

«В ходе археологических работ на Сретенке были найдены следы Пушкарской слободы. Специалисты обнаружили два чугунных ядра, а также бомбу для мортиры и гранату, лежащие вместе, помимо этого, был найден нож с сохранившейся деревянной ручкой и фрагмент железного ключа. По предварительной оценке, комплекс может быть отнесен к XVII - XVIII векам. Отмечу, что целая мортирная бомба - это нечастая находка, в основном они известны по изображениям в специальной литературе», - сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Все находки после реставрации будут переданы в музейные фонды.

Обложка: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы