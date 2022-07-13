В центре Екатеринбурга нашли более 8000 артефактов XIX - начала XX веков

Более 8 тыс. артефактов XIX - начала XX веков найдены при раскопках на месте будущего строительства многоэтажного жилого комплекса на улице Хохрякова в центре Екатеринбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на Уральский центр проектирования и реставрации, который проводил охранные археологические исследования выявленного объекта культурного наследия.

"В процессе работы было найдено более 8 тыс. вещей, раскрывающих историю быта городских усадеб XIX - начала XX веков: глиняная гончарная посуда с глазурью, игральные фишки, стеклянная тара, предметы личной гигиены (зубные щетки, гребешки). Встречено большое количество игрушечной посуды и игральных фишек. Коллекция монет, полученная на данном объекте, охватывает период от 1825 года до раннего советского времени - и это очень важный материал, позволяющий датировать археологические слои", - отметили в центре.

Работы проводились во дворах двух архитектурных памятников - у домов Максима Медведева (Хохрякова, 64) и Дарьи Башуровой (Хохрякова, 68). В ходе раскопок удалось исследовать остатки хозяйственных построек, погреба, а также остатки дворового мощения из гранитных плит, которое появилось в Екатеринбурге во второй половине XIX века.

Как сообщили в организации, настоящим открытием для команды археологов стали так называемые кессоны - специальные водопроводные сооружения, с деревянной срубной опалубкой из хвойных пород дерева. Глубина найденных кессонов составила чуть менее 8 метров от современной поверхности - это серьезные трудозатраты для своего времени.

На данный момент полевые археологические работы на улице Хохрякова закончены, исследователи занимаются обработкой полученных данных.

Уточняется, что все находки будут переданы в музеи города для дальнейшего изучения.

Обложка: ООО “Уральский центр проектирования и реставрации”