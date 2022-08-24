В Царскосельском музее завершили воссоздание элементов декора личных покоев Екатерины II
В Государственном музее-заповеднике «Царское село» завершилось воссоздание элементов художественного декора пяти интерьеров в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Процесс был начат в 2019 году.
«Элементы художественного декора пяти первых комнат изготовлены в мастерских практически полностью, начался их монтаж на стены, потолки и полы. Первыми будут завершены работы в Купольном зале, Серебряном и Зеркальном кабинетах, Табакерке и Опочивальне», - рассказала замдиректора музея по реставрации Наталья Кудрявцева.
По ее словам, уже установлены зеркала в Опочивальне и живописные пилястры в Серебряном кабинете, восстановлены деревянные альфрейные колонны и элементы лепного декора в Купольном зале. Сейчас реставраторы заканчивают воссоздание плафона в Зеркальном кабинете. Работы по восстановлению интерьеров Зубовского флигеля планируют закончить в следующем году.
Обложка: tzar.ru
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