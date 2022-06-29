В Бурятию прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
В Бурятию прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Святыню доставили в Свято-Одигитриевский собор.
В пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии отметили, что ковчег привезли в честь юбилейной даты – 600-летия со дня обретения честных мощей преподобного Сергия. «На встречу святыни в главный собор республики собрались священнослужители епархии, насельники Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря, насельники Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, представители казачества, прихожане из разных приходов Бурятской митрополии и паломники, приехавшие из дальних районов Бурятии и близлежащих регионов», - рассказали в епархии.
В честь прибытия ковчега «секретарем Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонахом Тихоном в сослужении духовенства епархии была совершена праздничная божественная литургия». Затем перед мощами было совершено молебное пение с акафистом преподобному Сергию.
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского будет находиться в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ по 30 июня, сообщает ТАСС.
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