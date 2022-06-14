В бухте Новороссийска обнаружены боеприпасы времен Второй мировой
В Новороссийске в районе бухты в акватории Черного моря обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. В связи с этим введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что уничтожение боеприпасов будет проведено в среду. Людей просят избегать купания в море, передает ТАСС.
«Завтра, 15 июня, будет осуществлена ликвидация взрывоопасных предметов, обнаруженных в акватории Черного моря в районе бухты г. Новороссийска. В связи с возможной угрозой ударной волны на территории г. Новороссийска введен режим локальной ЧС», - заявили в администрации города.
Обложка: Виталий Тимкив / РИА Новости
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России