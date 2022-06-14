В бухте Новороссийска обнаружены боеприпасы времен Второй мировой

В Новороссийске в районе бухты в акватории Черного моря обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. В связи с этим введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что уничтожение боеприпасов будет проведено в среду. Людей просят избегать купания в море, передает ТАСС.

«Завтра, 15 июня, будет осуществлена ликвидация взрывоопасных предметов, обнаруженных в акватории Черного моря в районе бухты г. Новороссийска. В связи с возможной угрозой ударной волны на территории г. Новороссийска введен режим локальной ЧС», - заявили в администрации города.

Обложка: Виталий Тимкив / РИА Новости