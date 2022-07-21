В Брянской области рассмотрят дело о геноциде в годы ВОВ

В Стеклянной Радице открылось выездное заседание Брянского областного суда по рассмотрению дела о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей не территории региона в годы Второй мировой.

«Именно в этом населенном пункте находится больше всего свидетелей. Сегодня эти люди подробно расскажут нам о тех злодеяниях фашизма, которые творили немецко–фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны. Они расскажут об условиях содержания, как их кормили и чем, как расстреливали людей», - заявил прокурор Александр Войтович. Он отметил, что свидетелями выступают «граждане преклонного возраста», однако они хорошо помнят все события, ведь «это невозможно забыть».

В качестве свидетелей на заседании выступят бывшие малолетние узники концлагеря «Дулаг-142», передает РИА «Стрела».

Обложка: РИА Новости / Василий Савранский