В Брянске рассмотрят иск о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами
В Брянске областной суд 14 июля рассмотрит иск о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами в 1941-1945 годах. К процессу будут привлечены бывшие узники фашистских концлагерей.
«14 июля 2022 года в 10:00 в Брянском областном суде состоится первое судебное заседание по рассмотрению заявления прокурора Брянской области о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что 22 июня прокуратура региона по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова направила в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в Брянской области. В годы Великой Отечественной войны в различных районах области были убиты не менее 278 тыс. мирных жителей и военнопленных, передает ТАСС.
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