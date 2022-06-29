В Брянске изучат партизан

В Брянске стартовала международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». В ходе форума будут рассмотрены пути формирования партизанского движения, взаимодействие с регулярной армией и подвиги подпольщиков и партизан.

Среди тем исследования - геноцид фашистских захватчиков в отношении советского народа на оккупированных территориях, карательная политика и коллаборационизм. Также будет обсуждаться вопрос вопрос сохранения исторической памяти о партизанском движении как основы патриотического воспитания, сообщает издание «Bryansk.NEWS».

Обложка: Борис Игнатович