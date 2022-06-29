В Брянске изучат партизан
В Брянске стартовала международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». В ходе форума будут рассмотрены пути формирования партизанского движения, взаимодействие с регулярной армией и подвиги подпольщиков и партизан.
Среди тем исследования - геноцид фашистских захватчиков в отношении советского народа на оккупированных территориях, карательная политика и коллаборационизм. Также будет обсуждаться вопрос вопрос сохранения исторической памяти о партизанском движении как основы патриотического воспитания, сообщает издание «Bryansk.NEWS».
Обложка: Борис Игнатович
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