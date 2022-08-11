В Бресте откроется выставка, посвященная Смоленской крепости
В выставочном зале «Музей войны - территория мира» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 12 августа откроется экспозиция «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства». Выставка будет работать две недели, после чего вернется в Смоленск.
«Выставка откроется 12 августа, она будет две недели находиться в Бресте, затем отправится в Смоленск. Думаю, что в течение этого и следующего годов выставка будет представлена в разных российских и белорусских городах», - рассказал старший научный сотрудник Государственного музея «Смоленская крепость», кандидат исторических наук Демьян Валуев.
Посетители смогут увидеть более 30 уникальных чертежей, фотографий, а также писем XVII-XX веков, в которых содержатся данные о крепости. Все документы были собраны в рамках российско-белорусского проекта, инициированного музеем «Смоленская крепость», передает ТАСС.
Валуев добавил, что крепость за все время существования не раз перестраивалась и меняла свой облик. «Все это отражено в архитектурных чертежах, картах, письмах, царских указах, документах военной канцелярии, во всевозможных актах. Все это и будет представлено на нашей выставке», - отметил он.
Обложка: wikipedia.org
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