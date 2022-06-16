В Боснии и Герцеговине вандалы разрушили более 700 надгробий партизан
В городе Мостар в Боснии и Герцеговине вандалы разрушили более 700 надгробий на партизанском кладбище. На инцидент отреагировали в российском посольстве.
«Решительно осуждаем очередной омерзительный акт вопиющего вандализма на партизанском кладбище в г. Мостаре. Убеждены, подобные инциденты противоречат антифашистскому духу народов Боснии и Герцеговины. К сожалению, вынуждены констатировать, что целенаправленное уничтожение и безнаказанное глумление над памятниками борцам с нацизмом и фашизмом стало печальной действительностью для Европы», - заявили в диппредставительстве.
Российские дипломаты призвали профильные ведомства в Боснии и Герцеговине провести незамедлительное тщательное расследование случившегося.
Обложка: wikimapia.org
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