В Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза

В украинском Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза. Установленные на ней постаменты уничтожать не станут.

По информации агентства УНИАН, в ходе работ по демонтажу аллеи постаменты перевезут к Мемориалу Славы, который расположен на Кнышевом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

Власти Украины в последнее время проводят активную политику по уничтожению российских и советских памятников. Кроме того, во многих городах страны переименовываются улицы, связанные с российскими деятелями культуры или СССР. 7 июня министерство культуры инициировало формирование совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.

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