В Болгарии нашли останки последних европейских панд
На западе Болгарии палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида древних панд, которые обитали на территории Восточной Европы порядка 7-5 млн лет назад. Исследователи полагают, что они животные могли быть последними европейскими пандами.
«Панды представляют собой очень специализированную группу медведей. Возможно, что открытые нами Agriarctos nikolovi уступали в этом отношении современным пандам, однако они все равно были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах. Когда климат Европы стал более сухим в конце миоцена, это негативно повлияло на жизнь последних панд Европы», - приводит Journal of Vertebrate Paleontology слова профессора Национального музея естественной истории в Софии Николай Спассов.
Ученый совместно с коллегами изучил окаменелости, обнаруженные в 1980-х годах болгарским палеонтологом Иваном Николовым в окрестностях села Огняново в западных регионах Болгарии. Оказалось, что среди останков были и зубы ранее неизвестного вида древних медведей. Совместно с китайскими учеными болгарские исследователи выяснили, что находка принадлежит к ранее неизвестному виду древних панд, которые жили в Восточной Европе в конце миоцена.
Открытый вид назвали Agriarctos nikolovi. Структура зубов животных указывает, что они были более приспособлены к бамбуковой диете, чем их предшественники Miomaci panonnicum, останки которых были найдены в Венгрии, но уступают современным китайским пандам.
Палеонтологи считают, что открытие нового вида лишний раз подтверждает теорию о том, что панды зародились в Европе и лишь впоследствии проникли в другие регионы Евразии. Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки помогут получить однозначный ответ на этот вопрос.
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