В Благовещенске и Хэйхэ прошла российско-китайская акция памяти "Цветы на воде"
В городах-побратимах Благовещенске и Хэйхэ 3 сентября прошла российско-китайская акция «Цветы на воде». Мероприятие приурочили к 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне и сопротивления китайского народа японской агрессии.
«Два судна - российское и китайское - встретились на середине пограничного Амура. Участие в акции приняли мэр Благовещенска Олег Имамеев и Первый секретарь горкома КПК, председатель собрания народных представителей Ли Сивэнь. Они опустили венки на воду в память о павших воинах двух государств», - рассказали об акции в Минвостокразвития.
Сводный международный оркестр Благовещенск - Хэйхэ исполнил такие композиции, как «Амурские волны», «Я люблю тебя, Россия», «Я люблю тебя, Китай», «Катюша» и «Прощание славянки». С российской стороны руководителем оркестра стал заслуженный работник культуры Амурской области, художественный руководитель и дирижер оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько, с китайской - замруководителя народного театра искусств Хэйхэ, дирижер международного оркестра Китая Во Бинкунь, передает ТАСС.
Обложка: пресс-служба администрации Благовещенска
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