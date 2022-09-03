В Благовещенске и Хэйхэ прошла российско-китайская акция памяти "Цветы на воде"

В городах-побратимах Благовещенске и Хэйхэ 3 сентября прошла российско-китайская акция «Цветы на воде». Мероприятие приурочили к 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне и сопротивления китайского народа японской агрессии.

«Два судна - российское и китайское - встретились на середине пограничного Амура. Участие в акции приняли мэр Благовещенска Олег Имамеев и Первый секретарь горкома КПК, председатель собрания народных представителей Ли Сивэнь. Они опустили венки на воду в память о павших воинах двух государств», - рассказали об акции в Минвостокразвития.

Сводный международный оркестр Благовещенск - Хэйхэ исполнил такие композиции, как «Амурские волны», «Я люблю тебя, Россия», «Я люблю тебя, Китай», «Катюша» и «Прощание славянки». С российской стороны руководителем оркестра стал заслуженный работник культуры Амурской области, художественный руководитель и дирижер оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько, с китайской - замруководителя народного театра искусств Хэйхэ, дирижер международного оркестра Китая Во Бинкунь, передает ТАСС.

Обложка: пресс-служба администрации Благовещенска