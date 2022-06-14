В Белоруссии найдена братская могила погибших во Второй мировой мирных жителей

В Белоруссии поисковики обнаружили место массового уничтожения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Останки нашли в урочище Уручье под Минском.

«Примерно в метре от земной поверхности нашли останки трех взрослых человек. Руки одного из них были скручены проволокой. Кроме этого, нашли подошвенную часть обуви и ложку. Дальше мы продолжили углубляться и фактически обнаружили само захоронение, ограничили его границы и на глубине чуть более двух метров нашли многочисленные останки уничтоженных мирных жителей и военнослужащих», - рассказал зампрокурора Минской области Михаил Шестопалов.

Он подчеркнул, что тела военнослужащих удалось определить по сохранившимся подошвенным частям обуви военного образца. Также поисковики нашли обнаружен солдатский медальон с бумажным бланком, владелец которого ранее считался пропавшим. Для установления родственников Генпрокуратура Белоруссии направила документы в Генпрокуратуру РФ.

«Если считать по первому слою и костям черепа, захоронены более ста. Что находится в глубине, сколько слоев, я пока не готов сказать, но, по нашим предположениям, если все-таки это та яма-могила, о которой мы знаем по архивным документам, тут более 8 тысяч уничтоженных и захороненных людей», - добавил Шестопалов.

Обложка: Sputnik / Дмитрий Марков