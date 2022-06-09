В Белоруссии нашли обломки советского бомбардировщика времен Второй мировой

Поисковики обнаружили вблизи белорусской деревни Матейково обломки советского пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 времен Великой Отечественной войны. Были найдены части фюзеляжа и других элементов самолета, а также часть парашютной системы стрелка-радиста, сообщает «Белта».

«Согласно данным, фронтовой бомбардировщик разбился в 1944 году. Из 6,5 тонн металла осталось немного. В основном это мелкие фрагменты: металлически узлы, части моторов. Поскольку самолет вертикально вошел в землю, детали разлетелись на кусочки», - рассказали в поисковом отряде «Разведчики воинской славы».

Поисковики установили, что на борту бомбардировщика находились три члена экипажа: летчик, штурман и стрелок-радист. Согласно архивным данным, летчика расстреляли, а штурмана спасла местная жительница, которая до сих пор живет в деревне Бело-Матейково. Мужчина погиб в 1947 году при неизвестных обстоятельствах. Что касается стрелка-радиста, то участники поисковой группы считают, что он мог быть убит еще в воздухе на борту воздушного судна.

«Сейчас у нас легенда и документальные сведения сходятся на 99%. Одного процента как раз не хватает, чтобы рассказать всю историю. Теперь будем искать родственников стрелка-радиста, для этого нужны номера. А номера — это снова целый комплекс работ», - добавили в отряде.

Обложка: wikipedia.org