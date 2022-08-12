В бедре древнего японца ученые обнаружили шип ската-хвостокола

Ученые исследовали скелет молодого мужчины, обнаруженный вблизи Хоккайдо. Внимание палеопатологов привлек шип ската-хвостокола, воткнутый в бедренную кость.

Исследователи установили, что человек жил около 429–827 годов нашей эры. Мужчина умер вскоре после полученного ранения, но, вероятно, это не было причиной смерти. К таким выводам они пришли, не обнаружив признаков заживления. При этом поражение в данную область не могло стать причиной повреждения крупных артерий.

Ученые полагают, что шип мог использоваться в качестве наконечника легкого копья или стрелы.

Обложка: Rick Schulting et al. / International Journal of Paleopathology