В бедре древнего японца ученые обнаружили шип ската-хвостокола
Ученые исследовали скелет молодого мужчины, обнаруженный вблизи Хоккайдо. Внимание палеопатологов привлек шип ската-хвостокола, воткнутый в бедренную кость.
Исследователи установили, что человек жил около 429–827 годов нашей эры. Мужчина умер вскоре после полученного ранения, но, вероятно, это не было причиной смерти. К таким выводам они пришли, не обнаружив признаков заживления. При этом поражение в данную область не могло стать причиной повреждения крупных артерий.
Ученые полагают, что шип мог использоваться в качестве наконечника легкого копья или стрелы.
Обложка: Rick Schulting et al. / International Journal of Paleopathology
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