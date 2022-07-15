В Баварии нашли статуэтку богини воды VIII–VI веков до нашей эры

Археологи обнаружили в Баварии в ходе раскопок доисторической канавы несколько предметов VIII–VI веков до нашей эры. Исследователи отнесли находки к гальштатской культуре.

В числе артефактов - небольшая глиняная статуэтка с антропоморфным лицом, изображавшая, предположительно, богиню воды. Ее могли использовать в качестве ритуального подношения, сообщили в Управлении по охране памятников Баварии. Найденная фигурка в высоту составляет порядка 19 сантиметров, но ученые полагают, что изначально она была на 10 сантиметров больше. У статуэтки антропоморфное лицо с хорошо различимыми глазами, носом, губами и подбородком. По краям ее лица изображен головной убор, украшенный отверстиями.

Также археологи нашли кусочки стекла, фрагменты керамики, костяные орудия и глиняный штамп.

Обложка: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege