В башне Громовой откроется экспозиция, посвященная обороне Смоленской крепости в XVII веке
В 2023 году в башне Громовой откроется новая экспозиция, посвященная обороне Смоленской крепости в XVII веке. На выставке будут представлены реконструированное обмундирование, вооружение, археологические находки и архитектурные макеты, рассказал директор государственного музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.
«В обновленной башне появится экспозиция, повествующая о военной истории Смоленской крепости XVII века. Работа над созданием выставки уже началась, особое внимание уделено истории Смоленской обороны 1609-1611 годов. Блокада крепости, которая длилась более 20 месяцев, сковала силы Речи Посполитой и способствовала завершению Смутного времени и сохранению российской государственности. Ряд войн, которые вело Московское государство для возвращения Смоленска, завершились в 1654 году, а взятие царем Алексеем Михайловичем мощнейшей крепости Европы стало мировой сенсацией», - сообщил Пиляк.
Открытие музея планируется в первой половине следующего года, оно станет новым этапом развития музейного комплекса. Сейчас в башне ведутся ремонтно-реставрационные работы, сообщает ТАСС.
Обложка: Александр Григорченков
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