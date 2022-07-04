В Башкирии открыли первую в России Аллею Героев братских народов ВОВ
В башкирском селе Улу-Теляк открыли первую в России Аллею Героев братских народов Великой Отечественной войны всех национальностей. Торжественная церемония состоялась 2 июля
«20 памятников героев разных национальностей, внесших неоценимый вклад в мир во всем мире, будут напоминать нам о цене Великой Победы всех народов мира. Аллей с подобной идеологией, на сегодняшний день, нет ни в одной стране мира», - рассказал заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.
Отмечается, что инициатором и создателем Аллеи стал руководитель местного крестьянско-фермерского хозяйства Хасан Идиятуллин.
Обложка: gorobzor.ru
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