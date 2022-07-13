В Башкирии открыли историко-музейный комплекс с живописью эпохи палеолита

В местности Мурат-Тугай в Башкирии открылся историко-музейный комплекс “Шульган-Таш”. Комплекс открыт вблизи одноименной пещеры, где сохранились наскальные изображения эпохи палеолита.

“Планируется, что это место станет научно-исследовательским и одновременно просветительским центром, выполняющим функцию главного офиса заповедника”, — рассказали в пресс-службе Русского географического общества.

По словам замдиректора музея Николая Григорьева, главные и самые интересные экспонаты музея — это точные копии рисунков пещеры. Они выполнены французскими художниками, которые участвовали в создании реплики пещеры Шове.

Как сообщается на сайте РГО, дополнительно в этом разделе экспозиции дана информация о возрасте наскальных изображений и месте их расположения в пещере, рецептуре древних красок.

“До появления музея “Шульган-Таш” у туристов с 1961 года не было возможности законно посмотреть на древнюю живопись пещеры. Теперь каждый посетитель сможет, не ограничиваясь во времени, в безопасных и комфортных условиях созерцать работы древних художников”, — отметил Григорьев.

“Шульган-Таш” — государственный природный заповедник федерального значения. Расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горно-лесном поясе и входит в состав комплексного биосферного резервата “Башкирский Урал”, который является кандидатом на включение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральным элементом заповедника считается пещера Шульган-Таш, где сохранилось крупнейшее за пределами Западной Европы собрание наскальной живописи эпохи верхнего палеолита. Возраст рисунков составляет около 20 тысяч лет.

Обложка: Гузель Хамитова/РГО