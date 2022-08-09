В Башкирии местный житель повредил мемориал защитникам Отечества

В башкирском городе Ишимбай местный житель в состоянии алкогольного опьянения повалил на землю несколько гранитных плит в Парке Победы. Мужчина задержан.

«По данным следствия, с 6 на 7 августа 2022 года 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в Парке Победы в городе Ишимбай, грубо нарушая нормы морали и общественной нравственности, выражая явное неуважение к обществу, повалил на землю информационные гранитные плиты, установленные перед военной бронетехникой и орудиями, тем самым повредив их и причинив ущерб указанным мемориальным объектам», - сообщили в СК по республике.

Мужчину задержали, он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

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