В Башкирии арестовали обвиняемого в повреждении памятника в Парке Победы

В Башкирии арестовали жителя города Ишимбай, который в состоянии алкогольного опьянения повалил на землю несколько гранитных плит в Парке Победы. Об этом сообщили в СК РФ по республике.

«Судом 39-летнему жителю города Ишимбай, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России"), на время расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - - сказано в сообщении.

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