В Бахчисарае открылась выставка "Без срока давности. Преступления нацистов"
В Бахчисарае на территории Ханского дворца открылась тематическая передвижная выставка "Без срока давности. Преступления нацистов". Экспозиция создана на основе материалов Государственного комитета по делам архивов в Республике Крым.
«Выставка "Без срока давности. Преступления нацистов" открылась сегодня на территории музея. В экспозиции представлены около 20 планшетов, на которых размещены порядка 60 документов и фотографий - они являются документальными свидетельствами преступлений немецких нацистов против мирного населения на крымской земле в 1941-1944 годах. Это очень серьезный материал, который впервые был обнародован и так широко донесен до людей», - рассказала директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова.
Она отметила, что экспозиция вызывает интерес у посетителей. «Это особенно важно сейчас, когда мы видим искажение истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, в частности, роли и участии советских войск в Победе. Здесь представлена очень важная информация, это архивы, которые сейчас открываются и становятся доступны. И она, конечно, должна быть донесена посредством музейного показа», - подчеркнула Сейтумерова.
Выстовка продлится до 18 июля. Затем экспозицию перевезут в Алуштинский историко-краеведческий музей, передает ТАСС.
Обложка: безсрокадавности.рф
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