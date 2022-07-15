Вблизи Бабьего Яра создадут военное кладбище
Киевские власти планируют создать вблизи урочища Бабий Яр военное кладбище. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте - рядом с урочищем Бабий Яр», - рассказал Кличко.
На территории Бабьего Яра в годы Великой Отечественной войны нацисты проводили массовые казни. За два дня были расстреляны 33 771 человека.
Обложка: AP Photo
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