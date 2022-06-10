В Архангельске впервые представили подлинник первого российского морского устава
В Архангельске в рамках выставки Северного морского музея "Корабельного строя письмо" впервые представили подлинник первого российского морского устава. Этот документ свидетельствует о зарождении морской державы, начавшемся более трехсот лет назад, передает «Российская газета».
«Полное название документа - "Устав морской. О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море". Он был разработан под руководством и при непосредственном участии самого Петра I, утвержден в качестве закона в январе 1720 года и издан в апреле того же года в Санкт-Петербурге. По полноте содержания и глубине изложения это наиболее совершенный документ первой половины XVIII века, действовавший с незначительными изменениями до 1797 года», - рассказал директор музея Евгений Тенетов. Он отметил, что экземпляр устава написан сразу на двух языках – русском и голландском.
Помимо устава на выставке представят модели парусных кораблей и поморских судов, коллекцию одежды и посуды, а также альбомы и уникальные документы. Также подготовлена интерактивная игра, в рамках которой посетители смогут построить судно начала XVIII века.
Обложка: пресс-служба Северного морского музея
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России