В Архангельске впервые представили подлинник первого российского морского устава

В Архангельске в рамках выставки Северного морского музея "Корабельного строя письмо" впервые представили подлинник первого российского морского устава. Этот документ свидетельствует о зарождении морской державы, начавшемся более трехсот лет назад, передает «Российская газета».

«Полное название документа - "Устав морской. О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море". Он был разработан под руководством и при непосредственном участии самого Петра I, утвержден в качестве закона в январе 1720 года и издан в апреле того же года в Санкт-Петербурге. По полноте содержания и глубине изложения это наиболее совершенный документ первой половины XVIII века, действовавший с незначительными изменениями до 1797 года», - рассказал директор музея Евгений Тенетов. Он отметил, что экземпляр устава написан сразу на двух языках – русском и голландском.

Помимо устава на выставке представят модели парусных кораблей и поморских судов, коллекцию одежды и посуды, а также альбомы и уникальные документы. Также подготовлена интерактивная игра, в рамках которой посетители смогут построить судно начала XVIII века.

Обложка: пресс-служба Северного морского музея