В Алматы найдено захоронение сакского воина в золотых доспехах

На территории Алатауского района Алматы археологи обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н.э, пишет «Казинформ».

Находка была сделана во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века. В могильной яме ученые нашли фрагменты меча, украшенного золотом, вставки для одежды, выполненные из листового золота, а также серебряные изделия для одежды. Останки воина покоились в деревянном ящике на глубине более 3 метров.

"Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году", - поделилась директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова.

Скелет воина хорошо сохранился, это был мужчина был ростом около 170 см, он умер в возрасте старше 50 лет. Причину смерти воина установят исследователи.

Источник: https://vestikavkaza.ru/

Обложка: https://ria.ru/