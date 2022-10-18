В Алматы найдено захоронение сакского воина в золотых доспехах
На территории Алатауского района Алматы археологи обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н.э, пишет «Казинформ».
Находка была сделана во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века. В могильной яме ученые нашли фрагменты меча, украшенного золотом, вставки для одежды, выполненные из листового золота, а также серебряные изделия для одежды. Останки воина покоились в деревянном ящике на глубине более 3 метров.
"Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году", - поделилась директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова.
Скелет воина хорошо сохранился, это был мужчина был ростом около 170 см, он умер в возрасте старше 50 лет. Причину смерти воина установят исследователи.
Источник: https://vestikavkaza.ru/
Обложка: https://ria.ru/
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России