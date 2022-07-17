В Александровской слободе нашли костяную пластину времен Ивана Грозного

Ученые обнаружили на территории бывшей резиденции московских царей в Александровской слободе часть костяной пластины, которая, предположительно, могла быть частью ларца Ивана Грозного.

«Археологи нашли предмет, который они считают уникальными не только для Александровской слободы, но и для всех археологических памятников Московского царства. Это <…> миниатюрный костяной рельеф, <...> предположительно, из вещей, принадлежащих Ивану Грозному», - рассказала главный хранитель музея-заповедника "Александровская слобода" во Владимирской области Елена Жилкина.

Жилкина подчеркнула, что костяной рельеф на территории Слободы обнаружили впервые. На небольшой пластине вырезан обнаженный мужчина, который «стоит у массивного столба, <...> перед нами милостивый блудник, персонаж из притчей Пролога, человек, который жил во времена византийского императора Льва Исавра, и, как нам Пролог рассказывает, творящий грех прелюбодейственный, но в то же время творящий и милостыню, за это он был прикован к столбу между адом и раем».

Пластина длиной порядка 7 см и шириной около 2,5 см сохранилась лишь частично. По предварительным данным, находка датируется второй половиной XVI века, передает ТАСС. Археологи считают, что она могла быть частью накладки ларца, которым пользовался лично Иван IV либо кто-то из его близкого окружения.

Обложка: wikipedia.org