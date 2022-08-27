В Александрове в честь дня рождения Ивана Грозного восстановят свадебную церемонию царя
Музей-заповедник «Александровская слобода» в ходе праздника «Иванов день» проведет реконструкцию сговора и подготовки к свадьбе Ивана Грозного с третьей женой Марфой Собакиной. Мероприятие, посвященное дню рождения царя, состоится 27 августа.
В 2019 году на территории музея были обнаружены фрагменты большой царской палаты, в которой 450 лет назад прошла свадьба царя. «Десятый год мы проводим праздники в честь дня рождения Ивана Грозного, который отмечается 25 августа. В этот раз на выбор темы нас вдохновили археологические исследования сотрудников Эрмитажа. Эта палата упоминается в сохранившихся чинах и разрядах свадьбы Ивана Грозного в Александровской слободе. В том числе в рассказах о свадьбе с Марфой Собакиной, которая состоялась в Александровской слободе в 1571 году», - рассказала замдиректора по научно-просветительной работе Лариса Зарайская.
В ходе церемонии будет показан конфликт между родовой аристократией и представителями незнатных родов, которые в годы правления царя получили властные полномочия. В реконструкции поучаствуют порядка 30 актеров и живой медведь.
Обложка: Картина «Царь Иван Грозный », 1897. Изображение: Виктор Васнецов / Государственная Третьяковская галерея
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