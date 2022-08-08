В Абхазии обнаружили бронзовую фигурку божества и золотую бусину V века до н.э.
Исследователи из российско-абхазской археологической экспедиции обнаружили на территории античного городища Гюэнос бронзовую фигурку божества V века до н.э. Также была найдена золотая бусина V-IV веков до н.э.
«На территории античного городища Гюэнос, где в прошлом году откопали свинцовый саркофаг, продолжается совместная абхазо-российская археологическая экспедиция, которой руководят директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа и заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков. В работе принимают участие ученые-археологи, а также волонтеры, в целом до 15 человек. В новом сезоне (2022 года) уже сделаны интересные находки: это бронзовая фигурка божества V века до нашей эры и золотая бусина, которая датируется исследователями V-IV веков до нашей эры», - рассказали о находках в Apsny Abaash.
Отмечается, что статуэтка является уникальной находкой для причерноморского побережья. Предполагается, что ее привезли из Греции. Археологи оценили состояние фигурки как неплохое, однако она все равно нуждается в реставрации. Для этого будут привлечены специалисты из России.
«После изучения и реставрации фигурка станет частью экспозиции Абхазского государственного музея так же, как и найденный в августе прошлого года свинцовый саркофаг V-VI веков», - добавил директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.
Обложка: «Спутник-Абхазия»
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